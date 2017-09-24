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Роналду собирается помочь семье погибшего в Мексике 6-летнего мальчика

24 сентября 2017, воскресенье. 23:05 Футбол

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается помочь родственникам погибшего в результате землетрясения в Мексике 6-летнего Сантьяго Флореса Моры, который был большим поклонником футболиста, сообщает A Bola со ссылкой на мексиканскую газету Diário Record.

После трагического инцидента тётя ребёнка в социальной сети обратилась к Роналду со словами благодарности за то, что он вдохновлял Сантьяго.

«Привет, Криштиану. Не знаю, прочитаешь ли ты это письмо, но хочу поблагодарить тебя. Мой маленький племянник Сантьяго Флорес Мора был твоим фанатом номер один. К сожалению, он погиб. Сегодня был бы его седьмой день рождения. Спасибо, что вдохновлял его. Он тоже играл в футбол и хотел быть похожим на тебя. Он смотрел все игры «Реала» и подражал тебе. Благодарю тебя от всего сердца», — написала тётя Сантьяго в своём письме.

По данным газеты, Роналду тронула эта история, и он попросил своего агента Жорже Мендеша связаться с семьёй мальчика. Отмечается, что португальский футболист намерен оказать семье помощь.

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Источник: A Bola Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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