«Краснодар» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор матча

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде одержал победу со счётом 2:0 над «Краснодаром».
На 30-й минуте Доменико Кришито после розыгрыша стандарта сделал подачу на дальний угол вратарской, откуда ворота ударом головой поразил Александр Ерохин. На 36-й минуте Бранислав Иванович выполнил подачу на Дмитрия Полоза, который оказался без опеки и послал мяч головой в дальний угол.
В таблице российского чемпионата «Зенит» (27 очков) располагается на первой строчке, а «Краснодар» (21) занимает третье место.
Видеообзор матча «Краснодар» — «Зенит» доступен на официальном канале «Зенита» в YouTube.
Ерохин: как показывали прошлые игры, некоторые не всегда могут удержать счёт 2:0