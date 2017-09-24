«Марсель» выиграл у «Тулузы» и вышел на пятое место в Лиге 1

«Марсель» выиграл у «Тулузы» в матче седьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Тулуза» не смогла победить в третьем матче турнира подряд.
На 32-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев вперед. В середине второго тайма Лукас Окампос удвоил преимущество своей команды
«Марсель», который имеет в активе 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза», набравшая лишь семь баллов, теперь находится на 14-й строчке.