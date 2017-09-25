Нехватка билетов — причина конфликта фанатов «Зенита» с краснодарской полицией

Конфликт между болельщиками «Зенита» и краснодарской полицией на матче 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» произошёл из-за нехватки билетов для фанатов петербургской команды, сообщает интернет-издание «Фонтанка». Для них была выделена квота в 1000 билетов, в то время как на матч с «Краснодаром» поддержать «Зенит» прибыло гораздо больше зрителей – по некоторым оценкам, в два раза. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор. Болельщики, которые всё-таки попали на стадион по билетам, решили поддержать товарищей и покинули гостевую трибуну. Уходя, они подожгли несколько сидений.
Кроме того, сообщается, что на улице начались масштабные столкновения между фанатами и краснодарской полицией. По словам очевидцев, одного из болельщиков правоохранители повалили на землю и били, в том числе сломав ногу. Официального подтверждения о тяжёлых травмах пока не поступало.