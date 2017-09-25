Семак: «Уфа» мало забивает? Как сказал Гвардиола, надо покупать голы

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», а также высказался проблем с атакой. Напомним, что «Уфа» на своём поле одержала победу с минимальным счётом, единственный гол забил Сильвестр Игбун.
«Играли сегодня неплохо, особенно в первом тайме. Во втором тайме пришлось сложнее. Нам откровенно повезло, когда мяч угодил в штангу.
По самоотдаче, движению и желанию ребята показали всё, что могли на данный момент. В концовке нам пришлось сложно, это связано с двумя вынужденными заменами наших защитников. Последние пять-семь минут мы испытывали очень серьёзное давление в нашей штрафной площади, но выстояли и заработали три очень важных очка. Поздравляю ребят с победой. Думаю, заслужили.
Почему мало забиваем? Как сказал Гвардиола, надо покупать голы. У нас не хватает футболистов с бомбардирскими качествами, которые могут забивать. Конечно, надо больше бить. Но не просто бить, удары должны быть подготовленными. Моменты у нас есть, но мы иногда выбираем неправильное решение для продолжения атаки», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.