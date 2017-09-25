Рио Фердинанд: на сегодня лучший защитник АПЛ – ван Дейк

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк является лучшим игроком английской Премьер-лиги в своем амплуа.
«На сегодня лучший защитник АПЛ – ван Дейк. «Саутгемптону» повезло удержать его, такой игрок нужен всем. Ван Дейк универсален – он высокий и отлично обращается с мячом.
В наши дни оборона не является главным плюсом защитников — вот в чем разница. Они думают о передачах, движении мяча. Это большая разница. Поэтому когда видишь кого-то вроде Вирджила ван Дейка, который очень хорош с мячом в ногах, но при этом великолепен в обороне, начинаешь прыгать и сходить с ума", — цитирует Фердинанда talkSPORT.
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