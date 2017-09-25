Е. Калешин: самая главная проблема «Кубани» – мы не играем «насмерть»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от поражения в выездном матче 15-го тура ФНЛ с клубом «Ротор-Волгоград» (1:2).
«Поздравляю волгоградцев с победой. Они сегодня сражались. Можно сказать, что матч был равным, никто из соперников преимущества не имел. У нас тоже были хорошие моменты для взятия ворот, которые мы не смогли реализовать. И штурм в концовке успеха нам не принес. Наша самая главная проблема – мы не играем «насмерть». Нужно биться не на жизнь, а насмерть.
Слишком много времени ушло на раскачку. Лишь к середине тайма начали показывать какую-то агрессию. Сказался ли на подготовке к сегодняшней игре кубковый матч со «Спартаком»? Я думаю, что нет. Было достаточно времени для восстановления», — цитирует тренера сайт ФНЛ.