«Челси» вернул «Атлетико» более 1000 билетов на матч Лиги чемпионов

«Челси» был вынужден вернуть мадридскому «Атлетико» чуть более 1000 билетов на предстоящий матч этих команд в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает AS, выездная квота для болельщиков синих составляла 3437 билетов стоимостью € 60 каждый. Однако лондонский клуб сумел реализовать лишь около 2300 билетов.
Матч «Атлетико» — «Челси» состоится на новом стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано» в среду, 27 сентября. Начало — в 21:45 мск.
Ранее появилась информация, что «Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договорённости о трансфере нападающего Диего Косты.