Вальдано: «Реал» заслуживал побед во всех трёх матчах на «Сантьяго Бернабеу»

Бывший спортивный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что команда не заслуживала неудач в трёх домашних матчах чемпионата Испании. Чемпион мира 1986 года полагает, что в этих встречах подопечные Зинедина Зидана демонстрировали достаточно неплохой футбол.
«Реал» заслуживал побед во всех трёх матчах на «Сантьяго Бернабеу». Однако команда провалилась в голах, что является её самой сильной стороной», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
В первых семи турах национального первенства «Реал» на своём поле терял очки в дамашних матчах с «Валенсией» (2:2), «Леванте» (1:1) и «Бетисом» (0:1).
Вальдано считает, что «Реал» без Роналду сильнее «Барселоны» без Месси