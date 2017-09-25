Маркос Льоренте: Зидан просит от меня того же, что я делал в «Алавесе»

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте отметил, что готов использовать свой шанс и доказать главному тренеру команды Зинедину Зидану свою востребованность. 22-летний футболист продлил контракт с «Королевским клубом» до лета 2021 года.
«Зидан просит от меня того же, что я делал в «Алавесе». Он хочет, чтобы я не смущался, участвуя как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Конкуренция в нашей команде очень высокая. Мне надлежит работать на всех тренировках и воспользоваться шансами, которые мне будут предоставляться», — приводит слова Льоренте Marca.
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