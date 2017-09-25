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Робсон: Конте и Клопп ведут себя как сумасшедшие, но судьи наказывают Моуринью

25 сентября 2017, понедельник. 07:05 Футбол

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный специалист Брайан Робсон поделился мнением об удалении главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью в матче с «Саутгемптоном» (1:0) в шестом туре АПЛ. Португалец покинул пределы технической зоны и по решению рефери был отправлен на трибуны.

«Если Жозе Моуриньо будет оштрафован или дисквалифицирован после того, как он был отправлен на трибуны в Саутгемптоне из-за выхода за пределы технической зоны, то это будет абсолютным позором. Это будет попросту несерьёзным решением.

Когда Антонио Конте танцует у боковой линии, а Юрген Клопп с маниакальным выражением лица маневрирует перед четвёртым рефери, мы хвалим их, называем страстными парнями и говорим, что на это здорово смотреть. Они могут вести себя как сумасшедшие, но не получать наказания. Но когда Моуриньо выходит за белую линию на шесть дюймов, все считают, что он слишком близок к резервному арбитру, что он что-то задумал. Но нет, Жозе просто хочет победить», — написал Робсон в своей колонке для Daily Mail.

Моуринью: рефери велел мне уйти, и я ушёл
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Челси Антонио Конте Жозе Моуринью Юрген Клопп Футбольное судейство
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