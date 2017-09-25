Цорк: Обамейянг полезен не только «Боруссии» и его болельщикам

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассыпался в похвалах в адрес нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга. Форвард стал автором хет-трика в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (6:1).
«Обамейянг полезен не только «Боруссии» и его болельщикам, но ещё и всему городу. Я его очень люблю. Возможно, иногда Обамейянг одевается очень экстравагантно, однако это профессионал до мозга костей. Я очень рад, что он остался в «Боруссии», — приводит слова Цорка интернет-портал Goal.
Перед стартом нынешнего сезона в услугах Обамейянга был заинтересован не один европейский клуб.
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