Билич: я на самом деле не думаю об увольнении из «Вест Хэма», а готовлюсь к игре

Очередное поражение «Вест Хэма» в английской Премьер-лиге не прибавило шансов главному тренеру Славену Биличу сохранить свою должность до окончания текущего сезона. «Хаммерс» уступили «Тоттенхэму» со счётом 2:3 в шестом туре, по мнению британских журналистов, лишь победа в следующем матче над «Суонси Сити» спасёт хорватского специалиста от увольнения в период октябрьских встреч национальных сборных. Сам тренер сообщил, что не думает о своём уходе.
«Я на самом деле об этом не думаю, я готовлюсь к игре», — цитирует специалиста The Telegraph.
По информации английской прессы, руководство «Вест Хэма» в качестве замены Биличу рассматривает кандидатуры бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля и главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.