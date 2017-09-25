Фабрегас не потерял надежды на возвращение в сборную Испании

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас отметил, что не потерял надежды на возвращение в сборную Испании. Главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги в данный момент не рассчитывает на экс-футболиста «Арсенала» и «Барселоны».
«Мне не пошло на пользу то, что на старте предыдущего сезона у меня не было соответствующей игровой практики. Но теперь я вновь нашёл себя и нахожусь в неплохом состоянии. Сборная Испании играет на очень высоком уровне, но ты никогда не теряешь ни надежды, ни желания, ни сил, чтобы иметь возможность вернуться. Дай бог, чтобы когда-нибудь я получил компенсацию и надел футболку национальной команды», — приводит слова Фабрегаса Onda Cero.
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