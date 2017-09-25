Куртуа: Диего Коста был недооценён в Англии, не хочу встречаться с ним на поле

Голкиперу лондонского «Челси» Тибо Куртуа не хотелось бы встречаться на поле с бывшим нападающим команды Диего Костой. Футболист сборной Испании на днях пополнил ряды мадридского «Атлетико».
«Я всегда говорю, что Коста был недооценён в «Челси». Мне кажется, люди обращали на него слишком большое внимание, пытаясь понять, является ли он плохим парнем. Вместо того чтобы смотреть на его игровые качества. Это один из самых весёлых людей, которых я знаю. Он также является отличным нападающим, и я очень доволен, что до следующего года «Челси» не должен играть против него. Надеюсь, что к тому времени «Челси» и «Атлетико» будут продолжать выступление в Лиге чемпионов. Но никогда не знаешь, как будут развиваться события. Возможно, мы встретимся на поле, но мне этого не хотелось бы», — цитирует Куртуа AS.
«Челси» и «Атлетико» играют в одной группе в групповом раунде Лиги чемпионов. Однако Косте на этом этапе не удастся сыграть против своей бывшей команды вследствие санкций ФИФА к «Атлетико».