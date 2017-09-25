Сусо: если тебя хотят «Реал» или «Барселона», им отказать невозможно

Нападающий «Милана» Сусо отметил, что есть клубы, предложение которых незаможное отклонить. Одновременно испанский футболист подчеркнул, что чувствует себя в итальянском гранде достаточно неплохо.
«Если тебя хотят видеть в своих рядах «Реал» или «Барселона», им отказать невозможно. На самом деле «Милан» всегда говорил, что не намерен выставлять меня на трансфер. Я сам в свою очередь говорил, что хочу остаться здесь. Я получал предложения от «Ромы» и «Интера». Однако руководство «Милана» каждый раз заявляло, что не отпустит меня. И я был счастлив, поскольку это было то, чего я хотел», — приводит слова Сусо Il Fatto Quotidiano.
«Вольфсбург» нацелился на нападающего «Милана» Сусо