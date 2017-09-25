А. Нигматуллин: после дисквалификации больше вообще не пью таблетки

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал, что может посоветовать спортсменам, чтобы не столкнуться с проблемой, которую он пережил в 2010 году, когда получил полугодичную дисквалификацию за применение запрещённого препарата — фуросемида.
«Быть внимательней, изучать таблицу запрещённых препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идёт необоснованное давление. В моём случае была чисто моя ошибка — я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.
Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки. Лечусь народными методами», — цитируют голкипера «Известия».
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