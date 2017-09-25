Кобелев: «Динамо» будет бороться за 10-12-е места

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что бело-голубые в нынешнем сезоне могут рассчитывать только на место в середине таблицы. После 11 туров команда занимает 12-е место в РФПЛ.
«На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдёт, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в «Динамо» не играют. Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее», — цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».
«Динамо» — ЦСКА — 0:0. Видеообзор матча 11-го тура РФПЛ