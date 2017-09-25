Нерлингер: не списывал бы Анчелотти со счетов, он может выиграть Бундеслигу

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристиан Нерлингер проанализировал проблемы команды в нынешнем сезоне. Подопечные Карло Анчелотти по итогам первых 6 туров заработали 13 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице.
«В данный момент можно всё проанализировать. Есть несогласованные действия в обороне. Да и атаке не хватает пробивной мощи. Это главные проблемы команды, к которым клуб должен отнестись серьёзно. Я бы не списывал Анчелотти со счетов, он вполне может выиграть Бундеслигу. И вот тогда мы будем говорить об Анчелотти с большим уважением», — цитирует Нерлингера интернет-издание Sport1.
Хуммельс настаивает, что не критиковал тактику Анчелотти