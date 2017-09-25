Клопп: мог бы за два часа написать книгу об игре в обороне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, почему его команда плохо играет в обороне. В шести матчах АПЛ мерсисайдцы пропустили 11 мячей.
«Очевидно, что мы пропускаем слишком много голов, в этом нет сомнений. Это тяжело для меня. Я знаю, как правильно построить игру в защите, но очевидно, что у нас это пока плохо получается, но всё будет нормально.
Главное – это тактическая дисциплина. Я не знаю всё о футболе, но мог бы за два часа написать книгу по игре в обороне, где и когда должен находиться футболист. Пока не каждый выполняет то, что я прошу, но мы будем работать.
Знаю, что нам нужны результаты. Но я верю в свою команду и хочу сделать её лучше», — цитирует Клоппа FourFourTwo.
Клопп: перед матчем сказал игрокам «Ливерпуля», что мы не «Гарлем Глобтроттерс»