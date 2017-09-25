Моуринью признался, что удивлён результативностью Лукаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что удивлён очень уверенным стартом нападающего Ромелу Лукаку в новой команде. В шести первых турах чемпионата Англии 24-летний футболист, перешедший летом в стан манкунианцев из «Эвертона», забил уже шесть мячей.
«Я знал, что он всегда забивает мячи, и был уверен, что за нас он будет забивать больше, чем за „Эвертон“ и „Вест Бромвич“, это логично. Но честно, я не ожидал, что он будет посылать мячи в сетку матч за матчем», — сказал Моуринью в эфире Match of the Day.
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