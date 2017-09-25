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Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

25 сентября 2017, понедельник. 10:51 Футбол

Российский голкипер Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз». Таково решение болельщиков, которые приняли участие в голосовании. Результаты были опубликованы на официальной странице швейцарского клуба в «Твиттере». За 21-летнего вратаря свои голоса отдали 60% фанатов.

В матче с «Янг Бойз», который «Сьон» проиграл (0:1), Антон Митрюшкин отыграл 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в 9 матчах швейцарской Суперлиги и пропустил 10 голов.

Напомним, что ранее болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком клуба в августе.

Фото также можно посмотреть на официальной странице «Сьона» в «Твиттере».

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Источник: ФК "Сьон" Сообщить об ошибке
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ФК Сьон Янг Бойз Антон Митрюшкин Болельщики — Футбол Фото
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25 сентября 2017, понедельник
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