Российский голкипер Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз». Таково решение болельщиков, которые приняли участие в голосовании. Результаты были опубликованы на официальной странице швейцарского клуба в «Твиттере». За 21-летнего вратаря свои голоса отдали 60% фанатов.
В матче с «Янг Бойз», который «Сьон» проиграл (0:1), Антон Митрюшкин отыграл 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в 9 матчах швейцарской Суперлиги и пропустил 10 голов.
Напомним, что ранее болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком клуба в августе.
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Сьона» в «Твиттере».
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