«Барселона» попытается приобрести Коутиньо в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему является одной из главных трансферных целей «Барселоны». Как сообщает Sport.es, в январе будущего года каталонский клуб вновь попробует приобрести бразильца или отложит этот трансфер уже на лето 2018 года
Летом нынешнего года сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн, но параллельно пытался договориться с «Баварией» по Томасу Мюллеру. После того как попытки заполучить немецкого нападающего успехом не увенчались, мерсисайдцы решили не продавать Коутиньо.
«Ливерпуль» был готов продать Коутиньо в «Барселону», если бы купил Мюллера