Писарев: после Кубка «Олимпиец» физически восстановился, а психологически нет

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал поражение команды от «Зенита-2» (1:2) в матче 15-го тура ФНЛ. Специалист считает, что его команда не успела восстановиться в психологическом плане после победы в 1/16 финала Кубка России. «Олимпиец» выбил из турнира «Уфу».
«Хорошее начало, мы создали очень много моментов. Но нам не хватило концентрации и в завершающей стадии атак, и в обороне. Наверное, два дня назад в кубковом матче отдали много эмоциональных и физических сил. Физически восстановились, психологически же не успели. В этом вижу причину того, что не удалось добиться результата. А соперник забил.
Мы владели иницативой, соперник нам отдал мяч, мы создавали моменты. Надеялись, что всё-таки будем создавать моменты, но не предполагали, что будем явным первым номером действовать.
Давит ли последнее место? Давит немножко, конечно. Но впереди матчи с конкурентами, это самые важные игры", — приводятся слова Писарева на официальном сайте Футбольной национальной лиги.