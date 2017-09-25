Кроос полетел с «Реалом» на матч с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник Тони Кроос полетел вместе с «Реалом» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. 26 сентября мадридцы в Дортмунде сыграют против «Боруссии». Пресс-служба «Реала» опубликовала список включённых в заявку футболистов на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Тони Кроос принял участие в четырёх матчах Ла Лиги, пропустив игру 4-го тура с «Реалом Сосьедад» (3:1) и матч с «Алавесом» (2:1), который состоялся 23 сентября.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» — «Реал». Начало – в 21:45 мск.
Список вызванных игроков можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».