Ванек — о победе над «Арсеналом»: все игроки «Уфы» выложились на сто процентов

Чешский полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек поделился впечатлениями от домашней победы над «Арсеналом» в 11-м туре российской футбольной Премьер-Лиги. Уфимцы одержали победу со счётом 1:0.
«Сегодня была очень тяжёлая игра. Мы знали, что будет очень много борьбы. Мы всё сделали для победы, все выложились на сто процентов», — сказал Ванек в интервью клубному телевидению.
Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вышли на 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» в то же время опустился на 11-ю позицию.
«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 1:0. Видеообзор матча