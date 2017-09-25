Эскриба уволен с поста главного тренера «Вильярреала»

Руководство «Вильярреала» приняло решение уволить главного тренера команды Франа Эскрибу. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба. Сегодня соглашение с 52-летним специалистом было расторгнуто, также клуб покинули его помощники Хосеп Алькасер и Хосе Маскарос.
«Вильярреал», за который выступает россиянин Денис Черышев, проиграл на выезде «Хетафе» в шестом туре чемпионата Испании со счётом 0:4. После шести туров «жёлтая подводная лодка» занимает в таблице Примеры 14-е место.
Эскриба работал с «Вильярреалом» с лета 2016 года. Имя нового наставника должно быть объявлено в ближайшие часы.
«Хетафе» забил четыре гола «Вильярреалу»