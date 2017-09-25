Широков — в управленческой команде «Executive Programme in Sports Management»

На торжественной церемонии награждения выпускников совместной программы HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management», которая прошла с участием президента международного центра спортивных исследований (CIES), руководителя международной сети университетов FIFA/CIES Пьера Корню, сотрудникам и выпускникам НИУ ВШЭ, а также широкой спортивной общественности представлен новый спортивный лидер программы HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» в России. Им стал бывший футболист сборной России Роман Широков.
«В сфере ответственности спортивного лидера – активизация диалога с миром профессионального спорта и повышение практикоориентированности программы. Одна из глобальных социальных задач программы – способствовать адаптации и переквалификации спортсменов, завершивших свою профессиональную карьеру, желающих принять участие в развитии спортивной индустрии и её инфраструктуры как на национальном, так и международном уровне!
Поздравляем Романа Николаевича с его новым статусом и желаем больших профессиональных успехов в деле подготовки современных спортивных менеджеров!» — говорится на сайте высшей школы юриспруденции.