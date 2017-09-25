Шведский судья Эрикссон будет работать на матче ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»

Шведская бригада судей во главе с Юнасом Эрикссоном будет обслуживать встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».
Эрикссон в текущей Лиге чемпионов работал на игре «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Марибор», в которой показал три жёлтые карточки.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, его помощниками будут Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк, дополнительными арбитрами — Стефан Юханнессон и Гленн Нюберг. Резервным судей назначен Мехмет Кулум.
Матч состоится 27 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.
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