Еськов назначен главным судьёй матча Лиги Европы «Ницца» — «Витесс»

Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Витесом». Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Помогать Еськову будут судьи на линии Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, дополнительные помощники рефери Михаил Вилков и Владимир Москалев. Резервным арбитром будет Валерий Данченко.
Встреча группы К состоится 28 сентября в Ницце. После первого тура в активе французской команды три очка, у голландцев пока нет заработанных баллов.
«Ницца» свела вничью матч с «Анже», уступая со счётом 0:2