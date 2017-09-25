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Джеррард: у «Спартака» будет преимущество в матче с «Ливерпулем»

25 сентября 2017, понедельник. 13:42 Футбол

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который ныне руководит юношеской командой мерсисайдцев, поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА со «Спартаком».

«Это новый вызов для ребят, большая игра вдали от дома. Преимущество будет на стороне «Спартака», но это прекрасный опыт, возможность сыграть за границей.

Мы хорошо действовали в матче с «Севильей» («Ливерпуль» выиграл (4:0). – Прим. «Чемпионата».) Планка была поднята очень высоко. Смогут ли они сыграть так же со «Спартаком»? Если команда сделает это, то добьётся хорошего результата», — цитирует Джеррарда пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Спартак» U19 – «Ливерпуль» U19 состоится 26 сентября. Начало – в 14:00 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Спартак Стивен Джеррард
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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