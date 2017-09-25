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«Спартак»: просим болельщиков соблюдать правила поведения во время матчей

25 сентября 2017, понедельник. 13:53 Футбол

«Спартак» в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» попросил своих болельщиков соблюдать во время игры правила поведения.

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.

После матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» наш клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным — 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.

Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для «Спартака» гораздо более серьёзными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — говорится на официальном сайте «Спартака».

УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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