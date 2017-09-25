Первый тренер Кокорина: история с усами? Я бы тоже вызвал Кокорина в сборную

Валерий Стафёров, первый тренер Александра Кокорина, прокомментировал вызов нападающего «Зенита» в сборную России для подготовки к матчам против Южной Кореи и Ирана.
«Кокорин – самолюбивый человек. Его вывели из сборной после Евро-2016 – этот момент на него сильно повлиял. У Кокорина такой характер, что он сделал всё для возвращения в национальную команду. Слова Мутко про чистку в сборной после Евро и шампанского? Мутко отмазался. Ему самому ничего не сделали. Всё на двоих сбросили. Виноваты во всём игроки, а руководство вышло сухим из воды.
Я с Кокориным до сих пор общаюсь. Поздравлял с забитыми мячами. Он сейчас доволен, что игра пошла. Его же затюкали СМИ и депутаты. Все хотели его пнуть словесно. Даже с такой психологией, как у Кокорина, сломали парня. А человек же был вообще несгибаем. После Евро на него все ополчились, а теперь ему дифирамбы поют. Сейчас Саше очень комфортно играть в паре с Полозом. Они в детстве вместе много играли.
История с усами? Саламыч – умный человек. Он понимает: главное – результат. Я бы на месте Черчесова тоже вызвал бы Кокорина. Даже если что-то думал про эту историю», — рассказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Последний раз Александр Кокорин выходил на поле в составе сборной России 15 ноября 2016 года, в товарищеском матче с Румынией (1:0).