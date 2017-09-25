Каррера: в матче с «Ливерпулем», скорее всего, сыграет Роша, а не Промес

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Квинси Промеса, которого в игре с мерсисайдцами может заменить Педро Роша.
«В первую очередь, конечно, волнует состояние Промеса. Сегодня, после разговора с докторами, узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.
Без Промеса «Спартак» выглядит очень слабо? Не хватает его, Зе Луиша, травмировался Джано. На поле выходят 11 игроков, и с ними мы будем играть в нашу игру.
Безусловно, то, что сейчас происходит, это особенная ситуация. Мы должны забыть всё, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры.
Повышенная травматичность игроков связана с недостатком концентрации? Если посмотреть на футбол в целом, то в каждой команде есть травмы. Играя в футбол, всегда есть вероятность получить травму. Может повезти и, несмотря на неудачные травмы, ты побеждаешь. Но порой бывает, что из-за травм ситуация осложняется и начинает не хватать игроков на позициях. В таких случаях приходится играть, как получается», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Матч «Спартак» — «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало — 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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