Каррера: «Спартак» остаётся семьёй. Мы знаем о проблемах и стараемся решить их

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что красно-белые, несмотря на проблемы, остаются семьёй.
«Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но надо их решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Матч «Спартак» — «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало — 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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