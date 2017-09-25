Ребров: не могу сказать, что после матча с «Анжи» был какой-то жёсткий разговор

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал, что после домашней ничьей с «Анжи» (2:2) внутри команды не было жёсткого разговора.
«Не могу сказать, что после матча с «Анжи» был какой-то жёсткий разговор. Просто коллективный разбор. Это была общая ошибка, никто не собирался искать крайних. Нужно делать выводы и показывать это на поле, а не разговаривать.
Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле. Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник – сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол не раз доказывал, что результат бывает непредсказуемым.
Проблемы с концентрацией на ровном месте? Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально, и стремимся это остановить.
У меня нет такого большого опыта в Лиге чемпионов – всего две игры. Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команды.
Можно ли «Спартак» назвать семьёй в этом сезоне? В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Эти проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Это вопросы, которые возникают в любой команде», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.