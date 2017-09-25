Черчесов объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не вызывать в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Я уже говорил об этом раньше. Мы смотрим, что нам нужно. Кубок конфедераций прошёл, европейский футбол движется в определённых направлениях: нужен ли нам большой, фактурный нападающий или нет? И даже не в фамилиях дело. Вызвали тех, кого сейчас хотели.
Комбаров отсутствует из-за травмы? На сегодняшний день – не по травме. Вообще футболисты это уже спокойно воспринимают. Если мы что-то делаем, за этим есть логика. Если она не читается, я лично звоню и развеиваю заблуждения.
Использовать Заболотного в качестве большого нападающего? Он, может, не фактурный – но очень подвижный. Скорость, мобильность – то, что сейчас имеет значение. Но, опять же, не надо предвосхищать события», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Сборная России 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет против команды Южной Кореи. Начало – в 17:00. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Казани на «Казань Арене» против сборной Ирана. Начало в 19:00.