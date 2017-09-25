Фанатам «Спартака» перед игрой ЛЧ предложена программа «Один день со «Спартаком»

26 сентября в Москве, на стадионе «Открытие Арена», состоится матч группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Спартак» — «Ливерпуль». Усилить ощущения от предстоящей игры и воодушевить вас на поддержку игроков поможет программа «Один день со «Спартаком».
Помимо посещения долгожданного матча, вы сможете покататься по Москве на красных автобусах, пройтись по закоулкам стадиона «Открытие Арена», заглянуть в Зал славы самой народной команды страны и получить ещё много приятных бонусов от партнёров программы.
Пакеты болельщика «Один день со «Спартаком» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 26 сентября вы найдете на сайте roadto.moscow. Все подробности подскажут по номеру +7 (499) 450-50-05.
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