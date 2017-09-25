«Ливерпуль» вылетел на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

«Ливерпуль» вылетел на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена».
Состав «Ливерпуля»:
Вратари: Лорис Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд.
Защитники: Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Флэнаган.
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Филиппе Коутиньо, Мохамед Салах.
Нападающие: Роберто Фирмино, Дэниел Старридж, Садио Мане, Доминик Соланке.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице «Ливерпуля» в «Твиттере».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.
Каррера: «Спартак» остаётся семьёй. Мы знаем о проблемах и стараемся решить их