Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России. Сегодня футболист получил вызов в стан национальной команды на товарищеские игры с командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз Кокорин выступал за сборную России 15 ноября 2016 года в контрольном матче с командой Румынии.
Форвард в социальной сети «Инстаграм» опубликовал свою фотографию в футболке национальной команды в позитивном настроении.
Матч с командой Южной Кореи состоится в Москве 7 октября, а со сборной Ирана — 10 октября в Казани.
Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России
Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина
Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России