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Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России

25 сентября 2017, понедельник. 16:01 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России. Сегодня футболист получил вызов в стан национальной команды на товарищеские игры с командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз Кокорин выступал за сборную России 15 ноября 2016 года в контрольном матче с командой Румынии.

Форвард в социальной сети «Инстаграм» опубликовал свою фотографию в футболке национальной команды в позитивном настроении.

Матч с командой Южной Кореи состоится в Москве 7 октября, а со сборной Ирана — 10 октября в Казани.

Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России

Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России

Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина
Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Фото
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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