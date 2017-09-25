Созин: экспериментов в сборной больше не будет, этому составу готовиться к ЧМ

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о составе сборной России, которому предстоит готовиться к товарищеским матчам с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября).
«Радует, что из экспериментального состава в сегодняшнюю заявку вошло семь человек. Это значит, что они убедили Станислава Черчесова своим отношением к делу и игрой, что достойны быть в обойме сборной. После матча с «Динамо» у меня спрашивали, кого бы я хотел видеть из того состава, я называл Константина Рауша, Антона Миранчука, Далера Кузяева и Марио Фернандеса. Все они в заявку вошли. По Антону Заболотному ни одного вопроса нет. Нападающий «Тосно» — просто красавец! Забил важные и красивые голы всем грандам в чемпионате. Небольшие сомнения по Владимиру Габулову, но он опытный человек и может быть хорош в раздевалке и для микроклимата. И это должен решать тренер. Это его выбор, и к нему нужно относиться с пониманием. Очевидно, что на сегодняшний день Игорь Акинфеев и Андрей Лунёв идут с большим отрывом. Если выбирать между Габуловым и Александром Селиховым, то, наверное, я бы тоже выбрал Габулова.
Про Александра Кокорина вообще говорить не хочется. Чем больше о нём говоришь, тем больше он начинает дурить. Сейчас, безусловно, он лучший нападающий в России. Если б не говорили про него, играл бы спокойно. И дай бог, чтоб играл так ещё ближайшие лет десять. Думаю, что на чемпионате мира из тех, кого нет в сегодняшнем списке, может оказаться Василий Березуцкий.
Люди, которые вошли в заявку, должны в первую очередь доказывать Черчесову, а не журналистам и экспертам, что они достойны играть. Теперь спрос с них будет другой. Их вызвали, они себя показали, а теперь надо удержаться. Экспериментов больше не будет. Был всего один, и он был оправдан. Этот состав будет готовиться к чемпионату мира», — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.