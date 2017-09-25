Председатель «Крыльев Советов» ушёл с поста губернатора Самарской области

Председатель попечительского совета «Крыльев Советов» Николай Меркушкин ушёл в отставку с поста губернатора Самарской области. Об этом говорится на официальном сайте президента России. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области, назначен Дмитрий Азаров.
Другим указом глава государства назначил Николая Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
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