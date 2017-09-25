На стадионе в Калининграде началась установка антивандальных кресел

На стадионе в Калининграде, где будут проходить матчи чемпионата мира в 2018 году, началась установка кресел.
«Надёжные антивандальные кресла российского производства выполнены в синих, голубых и белых цветах. Их установку планируется закончить к концу декабря этого года», — говорится на официальном сайте ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Одновременно на стройплощадке калининградского стадиона монтируют металлические ограждения зрительских трибун.
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