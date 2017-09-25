Алаба и Алькантара вернулись в общую группу «Баварии» в преддверии матча с «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Давид Алаба и полузащитник Тьяго Алькантара приступили к полноценным тренировкам в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом говорится на официальном сайте мюнхенского клуба. Ранее сообщалось, что австрийский футболист работает в общей группе, но не в полную силу.
В текущем сезоне Давид Алаба принял участие всего в двух матчах Бундеслиги за «Баварию», пропустив в дальнейшем пять игр, включая встречу 1-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0). Что касается Алькантары, то он угодил в лазарет перед матчем 6-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:2).
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 27 сентября. Начало – в 21:45 мск.
Фото с тренировки Алабы можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».