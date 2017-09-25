Оланаре: не боюсь противостояния с центральными защитниками «МЮ»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы достаточно хорошо подготовлены к матчу с „МЮ“, это будет большая игра для нас. Мы с нетерпением ждём среды. Я не боюсь противостояния с их центральными защитниками, учитывая мой опыт и желание. В игре против них нет ничего особенного, у соперников не по две головы, хотя они и опытнее нас. „МЮ“ — большая команда, мы готовы показать в матче с ними свой лучший футбол», — цитирует Оланаре Allnigeriasoccer.
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