Куртуа: «Арсенал» проиграл в Стоке, а «МЮ» сыграл вничью — в «Челси» рады победе

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал выездную победу над «Сток Сити» (4:0) в шестом туре АПЛ. Новичок синих Альваро Мората оформил хет-трик.
«Мы знаем, что он является топ-нападающим, и очень рады, что ему удалось оформить хет-трик. Играть на выезде со «Стоком» очень тяжело. В прошлом году мы победили там, забив на последних минутах. В этом сезоне «Арсенал» там проиграл, а «МЮ» сыграл вничью, так что мы можем быть довольны.
И дело не только в хет-трике, но и в том, что Мората забивает голы с самого начала. Он хорошо себя ощущает – нападающий живёт голами, и он уже забил несколько важных мячей в этом сезоне. Это его первый хет-трик в АПЛ, но он и так уже был в порядке", — цитирует Куртуа сайт клуба.
Конте: несмотря на крупный счёт, для «Челси» игра со «Стоком» была сложной