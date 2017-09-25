Фанаты МЮ и «Ливерпуля» получат в Москве дождевики в рамках акции «Gentlefan»

РФС совместно с московскими клубами «Спартак» и ЦСКА, а также поклонниками столичных команд проведёт акции гостеприимства российских болельщиков Gentlefan для фанатов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
«Во вторник, 26 сентября, воспитанники футбольной академии московского «Спартака» встретят приехавших в Москву болельщиков «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов памятными сувенирами. Им подарят оригинальные футболки красного цвета, на обратной стороне которых зафиксирована хронология встреч команд. Всего в истории «Спартак» и «Ливерпуль» провели четыре матча – у каждого клуба по две победы. Болельщиков «Спартака» и «Ливерпуля» объединяют давние дружеские отношения, что во многом связано с тем, что у команд похожие цвета – красно-белые у россиян, и красные с элементами белого у английского клуба. По предварительной информации, из Англии в столицу России на матч Лиги чемпионов приедет 1145 болельщиков.
На следующий день, 27 сентября, акцию Gentlefan проведут болельщики ЦСКА и воспитанники детской футбольной школы клуба для фанатов «Манчестер Юнайтед». Фанатов из Британии ждёт полезный сувенир – дождевик, который защитит холодной московской осенью, да и в дождливой Великобритании будет не лишним», — информирует сайт РФС.
Первыми акцию гостеприимства российских болельщиков Gentlefan провели ростовские болельщики в марте этого года. Перед матчем «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы болельщикам английской команды подарили тёплые пледы. Инициатива ростовчан была поддержана в Краснодаре, где перед игрой национальных команд России и Кот-д`Ивуара гостей угощали горячим чаем. Следующая акция прошла в Сочи, где девушки из волонтёрского центра встречали болельщиков бельгийской сборной, известных как «красно-чёрные дьяволы», в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облака. А 9 июня 2017 года воспитанники московской футбольной школы «Мегасфера» встретили чилийских болельщиков памятными майками и кепками. Цель всех акций Gentlefan – создать дружескую и теплую атмосферу для футбольных болельщиков, приезжающих в Россию со всего мира.