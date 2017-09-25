В Новороссийске завершилась финальная серия турниров Детской футбольной лиги

В Новороссийске решающими матчами XXIV открытого чемпионата ДФЛ среди команд 2005 года рождения завершилась финальная серия турниров Детской футбольной лиги. В неё вошли решающие стадии фестивалей «Большие звёзды светят малым» и «Загрузи себя футболом!» и чемпионата ДФЛ. Финансовую поддержку соревнованиям оказали партнёры Российского футбольного союза. Генеральным спонсором крупнейшего фестиваля «Большие звезды светят малым» выступил нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.
В старейшем турнире лиги, чемпионате ДФЛ, золотые медали завоевал курский «Авангард», обыграв в матче за главный кубок соревнований калининградскую «Балтику» – 2:1. Обладателем бронзовых наград стал махачкалинский «Сокол», одолев с таким же счётом ДЮСШ-Главспорт из Нижнего Новгорода – 2:1.
Кубок Льва Яшина выиграло костромское «Динамо». В матче за кубок Фёдора Черенкова победил махачкалинский «Лидер». Кубок Эдуарда Стрельцова достался «Спартаку» из Старого Оскола. Кубок Валентина Иванова завоевал «Экспресс» из Великих Лук. Кубок Валерия Воронина отправился в Каменск-Уральский к СДЮСШОР. Кубок Альберта Шестернёва взял «Батайск» из одноименного города. Остальным командам вручили кубки участников.
Оргкомитет соревнований учредил и специальные награды в рамках года экологии в России. Приз «Броненосец» за лучшую игру в обороне достался «Спартаку». Приз «Рыжие лисы» вручили костромскому «Динамо» как самому техничному коллективу. «Чёрную мамбу» получил «Сокол» как самая агрессивная команда. Призом «Змей Горыныч» был удостоен «Авангард», выигравший наибольшее количество матчей с перевесом в 3 и более мячей. Приз «Носороги» вручили «Балтике» как самому мобильному коллективу. Приз «Жирафы» достался ДЮСШ-Главспорт за умелую игру головой. Приз «Соколиная охота» вручили Егору Назаренко («Динамо», Кострома) как самому меткому бомбардиру.