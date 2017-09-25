Мевля: атмосфера на стадионе «Зенита» — это что-то невероятное!

Защитник «Зенита» Миха Мевля вспомнил обстоятельства перехода из «Ростова» и высоко оценил поддержку питерцев.
«Всё произошло очень быстро. Я снова был в сборной, но ничего не знал об интересе «Зенита», а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе «Ростова»!
Атмосфера на зенитовской арене — это что-то невероятное! 50 тысяч болельщиков на трибунах! В такой атмосфере всегда приятно играть, даже если болельщики не на твоей стороне. Теперь я смогу испытать их поддержку на себе», — цитирует Мевлю сайт клуба.
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