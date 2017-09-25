Гвардиола: надеюсь убедить игроков «Сити» серьёзно подойти к матчу с «Шахтёром»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» (26 сентября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Для меня это будет седьмой матч в карьере против „Шахтёра“. Помню, как впервые встретился с этой командой. Члены моего штаба в „Барселоне“ отправились посмотреть на их игру и по возвращении сказали: „Вау“. Тогда за них играли Фернандиньо, Дуглас Коста. Это была одна из лучших команд в футболе. Они играли с пятью или шестью бразильцами, и с ними всегда было сложно.
В первом матче «Шахтёр» победил «Наполи» — одну из трёх, четырёх или пяти лучших команд мира на данный момент. Люди говорят: «Наполи» — это не «Ювентус», «Интер» и «Милан», а «Шахтёр» — это всего лишь Украина", но я считаю нашу группу сложной. Надеюсь убедить своих игроков серьёзно подойти к завтрашнему матчу", — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.